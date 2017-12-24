Лера Кудрявцева показала архивное фото с отцом

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками старым семейным фото, на котором она позирует вместе с папой.

Чубарова Елизавета

Снимок появился в Instagram телеведущей, и, как сообщает издание «ХотГео», вызвал интерес у пользователей. Они заметили, что чувство стиля у Кудрявцевой было с самого маленького возраста. На фотографии звезда сидит на колене родителя в модном платье, аксессуарах и с головным убором. Такой наряд прокомментировал даже Сергей Лазарев, отметив раннюю заинтересованность модой маленькой Леры.Поклонники согласились с ним. Они заметили, что папа женщины был импозантным мужчиной, а свою красоту он щедро передал наследнице. «Я сначала подумала, что это Аль Бано», - пишут фанаты. Кроме того, подписчики спросили об азиатских корнях Кудрявцевой: «В вас есть что-то азиатское», «А у вас азиатов не было в роду?» - комментируют фаны.