iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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| | Лера Кудрявцева показала архивное фото с отцом

Лера Кудрявцева показала архивное фото с отцом

Сегодня, 10:11
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками старым семейным фото, на котором она позирует вместе с папой.

Лера Кудрявцева показала архивное фото с отцом

 

Снимок появился в Instagram телеведущей, и, как сообщает издание «ХотГео», вызвал интерес у пользователей. Они заметили, что чувство стиля у Кудрявцевой было с самого маленького возраста. На фотографии звезда сидит на колене родителя в модном платье, аксессуарах и с головным убором. Такой наряд прокомментировал даже Сергей Лазарев, отметив раннюю заинтересованность модой маленькой Леры.

Поклонники согласились с ним. Они заметили, что папа женщины был импозантным мужчиной, а свою красоту он щедро передал наследнице. «Я сначала подумала, что это Аль Бано», - пишут фанаты. Кроме того, подписчики спросили об азиатских корнях Кудрявцевой: «В вас есть что-то азиатское», «А у вас азиатов не было в роду?» - комментируют фаны.
Чубарова Елизавета
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