Жители России ошибочно обвиняли отца Жанны Фриске в воровстве денег из «Русфонда»

В социальных сетях жители России продолжают обсуждать наболевшую тему болезни и смерти певицы Жанны Фриске. После недавней информации россияне считают, что ошибочно обвиняли отца Фриске в краже благотворительных денег из «Русфонда».

Светлана Славянская

На днях отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал всю правду, которую два с половиной года так пытались узнать журналисты. В одной телепрограмме Владимир рассказал о нечестности и подлости телеведущего и отца его внука Дмитрия Шепелева. В Сети продолжают обсуждения темы, однако теперь россияне стали на сторону Фриске.Многие в комментариях признались, что ошибочно обвиняли семью Фриске в махинациях с «Русфондом»: «Всегда буду жалеть отца Жанночки. Хорошие люди они, ошиблась в выборе Жанна», «Больше верю родителям, чем Шепелеву», «Всем давно известно, куда пропали деньги Русфонда», «Я верю людям старшего поколения. Шепелев получил деньги и "спрятался" за ними».