Анастасия Костенко встречает рассвет на Мальдивах

Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фотографию на фоне тропического пейзажа и снабдила его пожеланием доброго утра. Однако вместо ответного приветствия фолловеры Насти набросились на нее с критикой.

Дарья Светозарова

Поклонникам модели не понравился ее наряд, в котором она кажется не такой стройной, как обычно. У некоторых даже возникли подозрения, что Костенко готовится стать мамой – насторожил округлый животик девушки. Многие начали писать поздравления и желать здоровья маме и будущему малышу.Остальные фанаты Насти в беременность не поверили, и оппонентам посоветовали не выдумать. Они похвалили и наряд Анастасии, и ее улыбку, и даже орхидеи-ванды, на фоне которых девушка сфотографировалась. Комплиментов удостоились и лицо, и фигура возлюбленной Дмитрия Тарасова. Фанатом импонировало то, что выгладит модель естественно, женственно, а не как «накрашенный трансвестит».Всего за час фото оценили лайками более 13 тысяч подписчиков. Более сотни фолловеров оставили комментарии.