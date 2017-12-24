iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | Анастасия Костенко встречает рассвет на Мальдивах

Анастасия Костенко встречает рассвет на Мальдивах

Сегодня, 09:48
Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фотографию на фоне тропического пейзажа и снабдила его пожеланием доброго утра. Однако вместо ответного приветствия фолловеры Насти набросились на нее с критикой.

 

Поклонникам модели не понравился ее наряд, в котором она кажется не такой стройной, как обычно. У некоторых даже возникли подозрения, что Костенко готовится стать мамой – насторожил округлый животик девушки. Многие начали писать поздравления и желать здоровья маме и будущему малышу.

Остальные фанаты Насти в беременность не поверили, и оппонентам посоветовали не выдумать. Они похвалили и наряд Анастасии, и ее улыбку, и даже орхидеи-ванды, на фоне которых девушка сфотографировалась. Комплиментов удостоились и лицо, и фигура возлюбленной Дмитрия Тарасова. Фанатом импонировало то, что выгладит модель естественно, женственно, а не как «накрашенный трансвестит».

Всего за час фото оценили лайками более 13 тысяч подписчиков. Более сотни фолловеров оставили комментарии.
Дарья Светозарова
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