Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника

«Красава, я оценил», - обратился к своему последователю артист, однако тут же заметил, что он перепутал несколько слов в тексте песни. Сам автор кавера признался, что с нетерпением ждет выхода оригинала, а пока предложил пользователям оценить его исполнение.
В целом, как и сам Егор, фолловеры восприняли кавер одобрительно. Они написали, что исполнение достойное, но добавили, что им сложно давать оценку до того, как услышат оригинал. Часть комментаторов заранее отдали победу Егору, другие никак не прокомментировали творческие успехи «дублера» Крида, но все заявили, что с радостью послушают оригинальный сингл.
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