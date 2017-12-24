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| | Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника

Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника

Сегодня, 09:14
Песня «Слеза» от исполнителя Егора Крида выйдет только через пять дней, но фанаты уже пишут на нее каверы. Один из них певец поместил на своем аккаунте в Instagram и даже снабдил хорошим отзывом.

Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника

 

«Красава, я оценил», - обратился к своему последователю артист, однако тут же заметил, что он перепутал несколько слов в тексте песни. Сам автор кавера признался, что с нетерпением ждет выхода оригинала, а пока предложил пользователям оценить его исполнение.

В целом, как и сам Егор, фолловеры восприняли кавер одобрительно. Они написали, что исполнение достойное, но добавили, что им сложно давать оценку до того, как услышат оригинал. Часть комментаторов заранее отдали победу Егору, другие никак не прокомментировали творческие успехи «дублера» Крида, но все заявили, что с радостью послушают оригинальный сингл.

Всего за девять часов пост лайкнули почти 317 тысяч пользователей. Прокомментировали данную публикацию более 1,2 тысяч подписчиков.
Дарья Светозарова
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