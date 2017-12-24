Дане Борисовой заново пришлось сдавать наркотест

На сей раз теледиве не было так страшно – вторую мензурку отдали ее давнему знакомому, бывшему участнику проекта «Дом-2» Рустаму Солнцеву. Такие меры предосторожности приняли организаторы передачи «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев. Оказалось, что Дана «чиста» и запрещенных препаратов больше не принимает.

Дарья Светозарова

О том, что у Борисовой проблемы с наркотиками, стало известно в апреле текущего года. Чтобы победить пагубное пристрастие теледива несколько месяцев проходила курс лечения в специализированной клинике в Таиланде. Теперь Дана регулярно информирует своих подписчиков в соцсети о своем самочувствии, напоминает, что больше не принимает наркотики, а ведет здоровый образ жизни. Девушка лелеет надежду вернуть себе дочь. Сейчас десятилетняя Полина живет с папой и маму практически не видит.Рустам Солнцев был приглашен в эфир «На самом деле» в качестве гонителя Даны, однако неожиданно звезда телестройки вспомнил годы дружбы, которая их с Борисовой связывала. Вопреки задаче, он вел себя корректно, о чем и написал в своем Instagram. Рустам добавил, что несмотря на былую обиду (Дана однажды заявила, что практически не знакома с Солнцевым) он ее любит и уважает, и не может быть безжалостным.