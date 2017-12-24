iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Дмитрий Шепелев обратился к хейтерам после выступления отца Фриске

Дмитрий Шепелев обратился к хейтерам после выступления отца Фриске

Сегодня, 08:29
Телеведущий Дмитрий Шепелев дал комментарий после выхода программы с отцом Жанны Фриске и сказал, что в прошлом он больше не живёт и говорить о нём не будет.

Дмитрий Шепелев обратился к хейтерам после выступления отца Фриске

 

Через несколько часов после завершения эфира на странице шоумена в Instagram появился пост, в котором Шепелев объясняет свою точку зрения. Он обратился ко всем недоброжелателям, критикам, «грязным языкам», которые копошатся в его жизни. Он также попросил «воспитателей» не рассказывать ему, как воспитывать собственного сына, поскольку только отец знает, что ему нужно.

«Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость. Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться...Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные», - пишет Дмитрий Шепелев.

Напомним, что отец Жанны Фриске в очередной раз появился на телевидении, где рассказал о последних днях жизни дочери и том, что происходило после её смерти. Главные претензии мужчины направлены на Шепелева, который не разрешает сыну встречаться с бабушкой и дедушкой.
Чубарова Елизавета
Новости по теме
Дмитрий Шепелев решил помириться с отцом Жанны Фриске из-за дома
Дмитрий Шепелев решил помириться с отцом Жанны Фриске из-за дома

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев решил помириться с отцом его умершей гражданской жены, знаменитой певицы Жанны Фриске. однако за это артист потребовал

Шепелев подал на отца Жанны Фриске заявление за угрозу убийством
Шепелев подал на отца Жанны Фриске заявление за угрозу убийством

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев обратился в полицию с заявлением на отца Жанны Фриске. Шепелев заявил, что мужчина ему угрожает, сообщает LifeNews.

Дмитрий Шепелев напишет книгу о последних годах жизни Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев напишет книгу о последних годах жизни Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев, популярный телеведущий и шоумен, напишет книгу о последних годах жизни Жанны Фриске. Известно, что он хочет описать в ней болезнь своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости