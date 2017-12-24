Дмитрий Шепелев обратился к хейтерам после выступления отца Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал комментарий после выхода программы с отцом Жанны Фриске и сказал, что в прошлом он больше не живёт и говорить о нём не будет.

Чубарова Елизавета

Через несколько часов после завершения эфира на странице шоумена в Instagram появился пост, в котором Шепелев объясняет свою точку зрения. Он обратился ко всем недоброжелателям, критикам, «грязным языкам», которые копошатся в его жизни. Он также попросил «воспитателей» не рассказывать ему, как воспитывать собственного сына, поскольку только отец знает, что ему нужно., - пишет Дмитрий Шепелев.Напомним, что отец Жанны Фриске в очередной раз появился на телевидении, где рассказал о последних днях жизни дочери и том, что происходило после её смерти. Главные претензии мужчины направлены на Шепелева, который не разрешает сыну встречаться с бабушкой и дедушкой.