Дмитрий Шепелев обратился к хейтерам после выступления отца Фриске

Через несколько часов после завершения эфира на странице шоумена в Instagram появился пост, в котором Шепелев объясняет свою точку зрения. Он обратился ко всем недоброжелателям, критикам, «грязным языкам», которые копошатся в его жизни. Он также попросил «воспитателей» не рассказывать ему, как воспитывать собственного сына, поскольку только отец знает, что ему нужно.
«Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость. Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться...Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные», - пишет Дмитрий Шепелев.
Напомним, что отец Жанны Фриске в очередной раз появился на телевидении, где рассказал о последних днях жизни дочери и том, что происходило после её смерти. Главные претензии мужчины направлены на Шепелева, который не разрешает сыну встречаться с бабушкой и дедушкой.