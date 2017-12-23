«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы

Девушки, которые ранее работали в Playboy Club в Лондоне, рассказали журналистам, что им запрещали и их заставляли делать, а также назвали контингент своих клиентов. Об этом пишет «Версия Инфо».

Говорившие «зайчики» были крупье в казино на Мейфэр, однако рассказали, что «Библия для «зайчиков» касалась всех девушек Хефнера. Сотрудницам заведения строго было запрещено перечить, конфликтовать или грубо себя вести с посетителями. У них был лимит на использование телефона и им запрещалось заводить отношение с любым клиентом. На столики цеплялся микрофон, который позволял слышать каждое произнесённое слово. В то же время, они обязаны были оказывать сексуальные услуги игрокам.Справедливости ради следуют отметить, что девушки знали, куда шли. Они были не против интима, а их право в этом смысле уважалось. Если «зайчику» не нравился клиент, она могла ему вежливо отказать, выслушав спокойно порцию грубости и агрессии. Из посетителей экс-сотрудницы вспомнили модель Кейт Мосс, певца Гарри Стайлса и многих бизнесменов из России, Израиля, Арабских Эмиратов и Китая. Одна из девушек вспоминает, что ей часто предлагали извращённый секс за большую сумму. Среди любителей «экзотики» был продюсер BBC и политик из офиса Вестминстера, который хотел уединиться на его рабочем месте.