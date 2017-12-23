Света Светикова жестко раскритиковала шоу «Голос»

Российская солистка и актриса Света Светикова жестко раскритиковала передачу «Голос». Свое возмущение певица выразила в социальных сетях. Причиной негодования стало решение членов жюри. Многие поклонники поддержали Светикову в этом вопросе.

Домбровский Сергей

По мнению исполнительницы мюзиклов, эксперты потерялись во времени. На дворе XXI век, а члены жюри шоу «Голос» имеют чересчур старомодные взгляды. В итоге серьезные и перспективные ребята не вышли в финальную часть конкурса. По словам Светиковой, это несправедливо. Теперь претендуют на победу четыре участника передачи. Многие зрители тоже недовольны решением судей. Некоторые обвиняют экспертов в предвзятости.Певец Дима Билан открыто говорил о своем благосклонном отношении к одному из участников проекта. Он вышел в финал, благодаря покровительству этого артиста. Речь идет о Яне Гэ. Билан вспомнил, как они душевно разговаривали в гримерке. По словам исполнителя, главное не победа, а получение удовольствия от того, чем занимаешься.