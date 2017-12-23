Новый мужчина Дженнифер Лопес подарил ей частный самолет

Бейсболист Алекс Родригес сделал потрясающий подарок своей возлюбленной Дженнифер Лопес. В этот раз он подарил ей частный самолет.

Американский бейсболист Алекс Родригес в этом году начал встречаться с актрисой и певицей Дженнифер Лопес. Бойфренд Джей Ло - один из самых высокооплачиваемых бейсболистов в США, поэтому наличие собственного самолета не вызывает вопросов.Недавно мужчина решил удивить свою избранницу. Он купил новый частный самолет для нее. Причина покупки оказалось довольно простой: старый самолет был менее вместителен, и мог летать на намного меньшее расстояние. Так как и у бейсболиста, и у актрисы есть по двое детей, то новое чартерное воздушное судно на 14 мест поможет паре путешествовать по миру всей семьей.СМИ уже во всю говорят, что Родригес скоро сделает предложение руки и сердца Лопес. По мнению журналистов, это случится во время отдыха на Багамских островах, куда они отправятся на новом подарке бейсболиста.Пара начала отношения еще весной этого года, хотя поначалу влюбленные скрывали это. Со временем они начали появляться вместе и вскоре подтвердили слухи. Дженнифер Лопес говорила, что любит Алекса. По ее мнению, он ее «родственная душа».