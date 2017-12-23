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| | Анна Хилькевич рассказала о стеснительности своего мужа

Анна Хилькевич рассказала о стеснительности своего мужа

Вчера, 19:11
Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о том, какой стеснительный у неё муж, потому что не любит сниматься рядом с ней.

Анна Хилькевич рассказала о стеснительности своего мужа

 

По словам звезды, супруга можно опознать по следующему критерию: «Если мужчину рядом со мной видно плохо или не видно совсем». Подтвердила Анна Хилькевич это снимком из салона автомобиля, где она сама счастливо улыбалась, а вот возлюбленный, сидящий чуть дальше, закрывался руками от камеры.

Подписчики актрисы отметили, что на своей странице в Instagram супруг звезды скрывать лицо не стал, показавшись фанатам там очень обаятельным и милым. По их мнению, у мужа Анны Хилькевич не столько стеснительность, сколько ему просто надоели частые фотографии. В целом же пара выглядит очень красивой и колоритной. Многие поклонники пожелали молодой семье любви и добра, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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