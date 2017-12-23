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| | Нитка вместо мозгов: Бузовой ответили на критику Шатунова

Нитка вместо мозгов: Бузовой ответили на критику Шатунова

Вчера, 18:37
Нелепый пиар ход Бузовой дал точную оценку её IQ.

Нитка вместо мозгов: Бузовой ответили на критику Шатунова

 

Скандально известная личность в российском шоу-бизнесе Ольга Бузова, по своему старомодному шаблону снова привлекает к себе внимание общественности. Её нелестные высказывания в сторону солиста бывшей группы "Ласковый май" Юрия Шатунова встретили агрессивный отпор. В своей привычной "простоте" артистка поспешила раскритиковать творчество певца, который по её мнению все эти годы пел под фонограмму. Толчком к такому заявлению, видимо, стал существующий ажиотаж на установленные расценки Шатунова для съёмок в новогоднем огоньке. Дело в том, что недавно проскользнула информация о том, что популярный российский певец завышает требования за своё участие в праздничном проекте.


Нитка вместо мозгов: Бузовой ответили на критику Шатунова

 

На все осуждения молодой "звезды", достаточно в жёсткой и резкой форме, высказался основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин. Музыкальный продюсер, для начала, призвал всех поклонников не поддаваться откровенной провокации и нелепым заявлениям. Затем обратился к самой виновнице ложных откровений. Разин был взбешён её словами, поэтому в своих выражениях насчёт Бузовой не стеснялся и прямо сказал, что негоже какой-то "псевдопевице" так говорить о популярных, заслуженных певцах российской сцены. Также продюсер колко отметил отсутствие мозгов у Бузовой и то, что вместо них у певицы есть только одна нить в голове соединяющая уши. Коллега Шатунова ещё сообщил, что Юра прибыл в Москву для исполнения своей новой композиции.

Активную защитную позицию Разина одобрили и поддержали его поклонники, многие авторитетные музыкальные деятели. Они согласны, что выступающая на сцене около года, не признанная в музыкальном обществе вокалистка, попросту даже не имеет права заикаться, а тем более критиковать творчество знаменитого эстрадного исполнителя. В общем, прямым текстом было указано: "Каждый сверчок знай свой шесток".

Нитка вместо мозгов: Бузовой ответили на критику Шатунова

 

Не подумав и должным образом не оценив свои силы и возможности, Ольга Бузова каждый раз оказывается в сложных скандальных ситуациях, а потом на некоторых телепередачах откровенно удивляется и жалуется на то, что её постоянно осуждают и подвергают травле. Нелепый или хорошо продуманный пиар ход - время покажет. А пока Ольга продолжает оставаться на пике особой популярности и привлекать к себе огромное внимание публики, пусть даже такими резонансными выходками ка эта.

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