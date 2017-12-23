Подписчики раскритиковали худощавую фигуру Костенко, которую показал Тарасов

Дмитрий Тарасов показал фото с Анастасией Костенко в бикини. Подписчики отреагировали недовольством и сарказмом.





Молодая пара сейчас отдыхает на Мальдивах, где Тарасов недавно сделал Костенко предложение руки и сердца. Он выложил фото с отдыха, где Анастасия сидит у него на плечах, в своем профиле Instagram. Подписчики отреагировали негативно.

Одни критикуют Костенко за излишнюю худобу, другие саркастично отметили, что именно такие рога ждут футболиста в дальнейшей семейной жизни, кто-то вообще заявил, что это фотошоп, поскольку руки модели на фотографии выглядят неестественно. Некоторые вспомнили, что очень похожая фотография была когда-то у Тарасова с Ольгой Бузовой.