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| | Подписчики раскритиковали худощавую фигуру Костенко, которую показал Тарасов

Подписчики раскритиковали худощавую фигуру Костенко, которую показал Тарасов

Вчера, 19:54
Дмитрий Тарасов показал фото с Анастасией Костенко в бикини. Подписчики отреагировали недовольством и сарказмом.

Подписчики раскритиковали худощавую фигуру Костенко, которую показал Тарасов


Молодая пара сейчас отдыхает на Мальдивах, где Тарасов недавно сделал Костенко предложение руки и сердца. Он выложил фото с отдыха, где Анастасия сидит у него на плечах, в своем профиле Instagram. Подписчики отреагировали негативно.


Одни критикуют Костенко за излишнюю худобу, другие саркастично отметили, что именно такие рога ждут футболиста в дальнейшей семейной жизни, кто-то вообще заявил, что это фотошоп, поскольку руки модели на фотографии выглядят неестественно. Некоторые вспомнили, что очень похожая фотография была когда-то у Тарасова с Ольгой Бузовой.
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