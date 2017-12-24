Располневшая Рианна появилась на публике в мини-платье, оголяющем грудь

Рианна продолжает удивлять поклонников своим внешним видом. На этот раз американская певица пришла на концерт рэпера Jay-Z в черном мини-платье, предельно оголяющем пышную грудь.

Виктория Озерова

В СМИ давно начали судачить о полноте американской исполнительницы Рианны. Если ранее певица пыталась хоть как-то скрыть лишнее килограммы, то в последнее время она шокирует публику все более откровенными нарядами. На этот раз Рианна не стала скрывать пышные формы и пришла на концерт рэпера Jay Z в черном мини-платье, предельно оголявшем грудь. Свой образ Рианна дополнила черным кожаным плащом и босоножками на каблуке.Не так давно Рианна буквально испугала своих фанатов снимком в откровенном наряде. Платье синего цвета открыло ноги певицы, на которых можно было рассмотреть целлюлит. Поклонники были разочарованы и выбором платья певицы, и тем, как она в нем выглядела. Некоторые все же выразили надежду, что это фотошоп.