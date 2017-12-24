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| | Разин унизил Бузову из-за критики в адрес Шатунова

Разин унизил Бузову из-за критики в адрес Шатунова

Сегодня, 07:20
Продюсер Андрей Разин унизил телевизионную ведущую и солистку Ольгу Бузову из-за критики в адрес певца Юрия Шатунова. Ранее звезда шоу «Дом-2» иронично напомнила журналистам о том, что знаменитость 90-х годов XX века использует фонограмму 30-летней давности.

Разин унизил Бузову из-за критики в адрес Шатунова

 

По словам Андрея Разина, у Бузовой в голове вместо мозга нитка, к которой прикреплены два уха. Критика в адрес Шатунова появилась после того, как он якобы попросил создать ему условия, схожие с требованиями короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова, за участие в концерте в честь празднования Нового года. По заявлению Разина, перелет Шатунова в Москву оплатит «Ретро Фм». У солиста в столице России имеется отличная квартира, поэтому в шикарных гостиницах он не нуждается. Продюсер рекомендовал людям не идти на поводу у интриганов.

По словам Разина, песни Шатунова помнят уже 20 лет, а композиции Бузовой забудут гораздо раньше. Продюсер называет причиной критики в адрес своего товарища зависть. Когда люди не могут достичь чего-то, они начинают сыпать оскорблениями слова в адрес других.
Домбровский Сергей
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