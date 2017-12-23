iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | Илья Яббаров приставал к Марии Кохно в гримерке проекта «Дом-2»

Илья Яббаров приставал к Марии Кохно в гримерке проекта «Дом-2»

Вчера, 18:30
Илья Яббаров приставал к Марии Кохно в гримерке проекта «Дом-2». Мужчина залез к ней под юбку и трогал грудь. По словам очевидцев, девушка не сопротивлялась.

Илья Яббаров приставал к Марии Кохно в гримерке проекта «Дом-2»

 

Андрей Штрих убедил ведущих оставить Марию Кохно в передаче. Ухаживания этого парня не интересуют девушку, иначе она бы не позволила другому так себя вести. Пользователи раскритиковали поведение Марии Кохно. Некоторые даже не сомневались в воспитании этой женщины. Фолловеры недовольны постоянно меняющейся внешностью участницы "Дома-2" из-за операций по увеличению груди и губ. Влад Кадони спросил у теледивы о ее возможных отношениях за пределами проекта. Вместо ответа экстрасенс получил лишь загадочную улыбку. Это заставило пользователей фантазировать по поводу личной жизни Кохно еще больше.

Илья Яббаров родился в Саратове, окончил профессионально-техническое училище по специальности «автослесарь». Мужчина увлекается музыкой и является исполнителем песен в стиле шансон. На данный момент он до конца не определился со своим предназначением в жизни.
Домбровский Сергей
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