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| | Кейт Миддлтон удивила артистов балета «Щелкунчик»

Кейт Миддлтон удивила артистов балета «Щелкунчик»

Сегодня, 00:30
Кейт Миддлтон вызвала восторг артистов балета «Щелкунчик» своим внезапным появлением в театре Ковент-Гарден. Герцогиня решила посетить балет сразу после рождественского приема у Королевы.

Кейт Миддлтон удивила артистов балета «Щелкунчик»

 

Герцогиня Кембриджская снова приятно удивила общественность. На этот раз она без предупреждения нанесла визит в Королевский театр. Появление в зале столь знаменитой особы стало неожиданностью не только для зрителей балета «Щелкунчик», но и для самих артистов. После окончания действия Кейт Миддлтон прошла за кулисы и пообщалась лично с участниками действия. О ее визите в соцсетях сообщила одна из балерин, которой в тот вечер посчастливилось пребывать рядом с герцогиней. Меган Грейс Хинкис была в полном восторге от неожиданной встречи и очень волновалась.

Напомним, что на днях в главном дворце Великобритании прошел традиционный рождественский прием Елизаветы II. На мероприятие прибыли почти все родственники монаршей особы, включая самых дальних.
Виктория Озерова
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