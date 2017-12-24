iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | Елена Перминова с семьей отправилась на отдых в Куршевель

Елена Перминова с семьей отправилась на отдых в Куршевель

Сегодня, 05:40
Елена Перминова с мужем и детьми отправилась отдыхать в Куршевель. Фото и видео с французских Альп модель поделилась с поклонниками в личном микроблоге.

Елена Перминова с семьей отправилась на отдых в Куршевель

 

Новые публикации регулярно появляются на странице Елены Перминовой в соцсети Instagram. На данный момент модель вместе с мужем, бизнесменом Александром Лебедевым, и тремя детьми находится в Куршевеле. Елена не перестает радовать подписчиками фотографиями и видео с отдыха. Модель рассказала, что младшая дочь Арина не хотела сниматься, но потом с удовольствием позировала местным фотографам, так что маме пришлось «раскошелиться» на фото. В Куршевеле Елена с родными отметила также день рожденья главы семейства.

Подписчики с восторгом воспринимают новые публикации Елены Перминовой. Фотографии за считанные часы собирают тысячи лайков. Комментаторы отмечают, что у знаменитости замечательная семья и прекрасные дети.
Виктория Озерова
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