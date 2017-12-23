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| | Блогеры высмеяли результаты коррекции ушей дочери Игоря Крутого

Блогеры высмеяли результаты коррекции ушей дочери Игоря Крутого

Вчера, 23:30
Дочь популярного российского композитора Игоря Крутого Виктория решила опробовать на себя новую косметологическую процедуру по коррекции ушей. Блогеры высмеяли попытку 32-летней артистки скорректировать свою внешность, которая и так сейчас похожа на «куклу» из-за многочисленных операций.

Девушка поделилась информацией о процедуре со своими подписчиками в Instagram, выложив также два снимка под названием «до и после», которые должны наглядно показать достигнутый результат. Эффект от данной манипуляции сохраняется на два года, однако она является довольно дорогостоящей и обошлась Виктории Крутой в 20 тысяч рублей.

Блогеры высмеяли результаты коррекции ушей дочери Игоря Крутого

 

По словам Виктории, ей потребовалась данная операция, поскольку ее ушные мочки слегка обвисли из-за частого ношения массивных сережек. Однако блогеры не оценили попытку девушки улучшить себя, назвав ее «искусственной куклой». Они также посоветовали девушки вложить деньги, которая она бездумно тратит, в благотворительную программу, и помочь нуждающимся.
Пойда Анна
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