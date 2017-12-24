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| | Элина Ковальская утверждает, что беременна от Андрея Чуева

Элина Ковальская утверждает, что беременна от Андрея Чуева

Сегодня, 05:20
На проекте Дмитрия Шепелева «На самом деле» Элина Ковальская рассказала о романе c Андреем Чуевым и заявила, что у нее скоро будет ребенок от экс-участника «Дома-2».

Элина Ковальская утверждает, что беременна от Андрея Чуева

 

Бывший участник проекта «Дом-2» недавно связал свою жизнь законным браком с 19-летней Викторией Морозовой. На проект Дмитрия Шепелева его "вызвали" по подозрению в измене своей молодой спутнице. Элина Ковальская утверждала, что Андрей ее любовник, и их роман длится давно. Она также рассказала, что была с ним еще до свадьбы. Андрей Чуев, в свою очередь, изначально сделал предложение руки и сердца именно Ковальской.

Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев всячески опровергал слова девушки, заявляя о своей верности нынешней жене. Элина даже сказала, что беременна от Андрея. Зрители верили в слова девушки до тех пор, пока ее слова не опроверг полиграф. После этого Андрей Чуев реабилитировался в глазах зрителей и своей 19-летней жены.

Андрей Чуев и Виктория Мороза узаконили свои отношения 6 декабря 2017 года. Общественность не сразу приняла этот брак, ведь мужчина старше своей избранницы в 2 раза. Юной Виктории только 19 лет, и многие говорят, что их союз не продлится долго.
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