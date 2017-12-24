iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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| | Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер заметно располнел

Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер заметно располнел

Сегодня, 06:40
С момента кинопремьеры картины «Джордж из джунглей», в которой Брендан Фрейзер выступил в роли поджарого красавчика, прошло уже двадцать лет. Теперь некоторые поклонники вряд ли смогут узнать того красавца в полноватом и лысеющем мужчине.

Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер заметно располнел

 

Несмотря на то, что Брендан Фрейзер снялся в нескольких картинах голливудского масштаба, имевших ошеломительный успех и даже ставших культовыми, теперь артиста стали забывать, а появляется он в захудалых кинолентах лишь исполняя второстепенные роли. Истинные фанаты Брендона заметили неладное уже во второй части фильма «Мумия», где актёр начал набирать вес. Судя по всему, у актёра просто кончились силы в борьбе с лишними килограммами, и спустя годы, с каждым новым фильмом, Фрейзер набирал в весе.

Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер заметно располнел

 

Накануне Брендан Фрейзер попал в объектив фотокамер в Лондоне, где папарацци едва смогли признать в полном и ничем не примечательном мужчине знаменитого голливудского актёра. Стоит отметить, что в свои 49 лет актёр не выглядит из рук вон плохо, однако, прежней формы ему, судя по всему, уже не вернуть.
Александр Вест
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