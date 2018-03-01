Суд установил недостоверность опубликованных сведений о приобретении гостиницей Ямала дорогой сантехники

Арбитражный суд города Москва удовлетворил требования РИФ "Ямал" к "Новой Газете" и журналисту Иреку Муртазину и признал недействительной информацию о приобретении фондом итальянской сантехники стоимостью более 8 млн. рублей, сообщает ИА "Север пресс”

Суд постановил, что редакция должна удалить опубликованную на страницах издания копию акта выполненных работ, где указано, что фонд приобрел дорогое сантехническое оборудование.

В ходе судебного разбирательства фонд предоставил судебной коллегии заключение эксперта-криминалиста, в котором имеется доказательство, что опубликованная издательством копия акта сфальсифицирована.

Также за фондом сохраняется право инициировать дальнейшие действия по привлечению к уголовной ответственности тех, кто имеет отношение к фальсификации документов.



