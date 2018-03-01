NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Суд установил недостоверность опубликованных сведений о приобретении гостиницей Ямала дорогой сантехники

Суд установил недостоверность опубликованных сведений о приобретении гостиницей Ямала дорогой сантехники

Сегодня, 15:00

Арбитражный суд города Москва удовлетворил требования РИФ "Ямал" к "Новой Газете" и журналисту Иреку Муртазину и признал недействительной информацию о приобретении фондом итальянской сантехники стоимостью более 8 млн. рублей, сообщает ИА "Север пресс”

Суд установил недостоверность опубликованных сведений о приобретении гостиницей Ямала дорогой сантехники

Суд постановил, что редакция должна удалить опубликованную на страницах издания копию акта выполненных работ, где указано, что фонд приобрел дорогое сантехническое оборудование.

 

В ходе судебного разбирательства фонд предоставил судебной коллегии заключение эксперта-криминалиста, в котором имеется доказательство, что опубликованная издательством копия акта сфальсифицирована.

Также за фондом сохраняется право инициировать дальнейшие действия по привлечению к уголовной ответственности тех, кто имеет отношение к фальсификации документов.

 


Новости по теме
В Швейцарии создали копию Apple Watch стоимостью 1,5 млн рублей
В Швейцарии создали копию Apple Watch стоимостью 1,5 млн рублей

В Швейцарии производитель элитных часов H. Moser создал копию Apple Watch стоимостью более 1,5 млн рублей. Информацию об этом сообщает Hodinkee.  

Правкомиссия одобрила покупку Фондом шелкового пути акций «Сибура»
Правкомиссия одобрила покупку Фондом шелкового пути акций «Сибура»

Правительственная комиссия одобрила покупку Фондом шелкового пути акций «Сибура».

Фонд развития гражданского общества подал в суд на Алексея Навального
Фонд развития гражданского общества подал в суд на Алексея Навального

Фонд развития гражданского общества подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального ущерба.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости