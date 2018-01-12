Даниэль Смит: в Альберте хотят взять на вооружение шведский опыт решения проблемы обращения с мусором

На интернет-портале ФАН выложена публикация за авторством Даниэль Смит (общественник и политический деятель из Канады). В ней рассказывается о том, как в Альберте (четвертая по величине и одна из самых богатых канадских провинций) назрела проблема обращения с мусором. Захоронение отходов не приносит должного эффекта, и в Альберте всерьез намерены взять на вооружение шведский опыт. В этой скандинавской стране с 1904-го года сжигают мусор. Положительное решение проблемы позволяет шведам каждый год дополнительно привозить из Великобритании, Ирландии и Норвегии более 1,3 млн. тонн отходов. На сжигание идет не все — самое ценное перерабатывается. Сейчас в Швеции функционируют 32 мусоросжигательных завода (МСЗ).

В России, что вполне естественно, проблема обращения с мусором также весьма актуальна. Длительное время в нашей стране предпочитали утилизировать ТКО на полигонах, но в 2018 г. стало ясно, что в Московском регионе и Татарстане места для этого уже нет. Первым этапом решения проблемы должны стать четыре МСЗ в Подмосковье и один в Татарстане, которые построит «РТ-Инвест» (дочерняя структура «Ростеха»). Проектом также обусловлено возведение в МО семидесяти сортировочных станций, пяти десятков перегрузочных станций и 11 мусороперерабатывающих комплексов. К тому же, среди населения будут вести разъяснительную работу о пользе раздельного сбора мусора.



