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| | СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора

СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора

Сегодня, 14:56
Оперативные группы Службы безопасности Украины провели обыски по 25 адресам у журналистов, которые в своих материалах поддерживают страну-агрессора и способствуют ей в проведении антиукраинских акций. Информацию об этом обнародовала на своей странице в социальной сети пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора

 

Она отметила, что среди граждан, замеченных в антигосударственной деятельности, по несчастью, есть и представители СМИ, которых никто не освобождал от ответственности за противоправные деяния, так как перед законом все равны.

По словам чиновницы, в ходе выборочных обысков, которые одновременно прошли в разных областях страны, были обнаружены пропагандистские материалы антигосударственного характера, незаконно хранимое оружие, взрывчатка и навигационное оборудование для разведочной видеосъемки. Представитель СБУ пообещала, что подробная информация об итогах оперативных мероприятий появится на сайте СБУ после окончания всех следственных действий.

По данным украинских изданий, утром 12 марта оперативники СБУ сломали входную дверь квартиры журналиста Юрия Лукашина, чтобы произвести обыск. Под подозрение украинских спецслужб на сегодняшний день попали 18 человек работающих на новостных порталах интернет-изданий и печатных СМИ.
Сергей Денисов
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