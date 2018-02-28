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| | В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции

В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции

Сегодня, 15:34
27-летний Джонатан Мент из Канзас-Сити, расположенного в штате Миссури, был задержан после поездки в обнажённом виде на квадроцикле. Перед этим мужчина изнасиловал женщину, о чём стало известно в ходе допроса.

В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции

 

Инцидент произошёл 26 февраля. В 14:18 по местному времени несколько полицейских заметили обнажённого мужчину, который ездил на квадроцикле по Канзас-Сити. Его задержали за непристойное поведение. Выяснилось, что транспортное средство было украдено. Кроме того, 27-летний Джонатан Мент за пару часов до задержания изнасиловал женщину. Он ездил полностью без одежды и пугал людей.

Очевидцы акцентировали внимание на том, что мужчина был скорее невменяемым. На квадроцикле Джонатан убегал от полицейских через железнодорожные пути и застрял на рельсах. После 20-минутной погони удалось задержать его. Теперь ему грозит до 10 лет за изнасилование и до года за неадекватное поведение на улице с элементами сексуального разврата.
Вещий Олег
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