В петербургской клинике остался только один семиклассник, отравившийся феназепамом

В Детской клинике имени Филатова в Петербурге продолжает лечиться ученик седьмого класса, отравившийся феназепамом. Четверых его товарищей выписали из больнице сегодня. Информацию об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Домбровский Сергей

Чиновница озвучила информацию, актуальную на шесть часов вечера 17 марта. Накануне в школу по Дрезденской улице в Выборгском районе города на Неве принесла феназепам школьница. Девочка нашла коробочку с таблетками на улице. Ребята решили попробовать на вкус лекарственный препарат и отравились. Некоторым ученикам стало настолько плохо, что их доставляли к машине скорой помощи на руках. Пострадавшие жаловались на слабость, головокружение, тошноту.В больнице приложили все усилия, дабы помочь школьникам преодолеть недуг. Всего отравились феназепамом 17 человек. Некоторых детей отправили в клинику на несколько часов для профилактики. Трое ребят оказались в больнице в состоянии, требующем безотлагательного вмешательства врачей.