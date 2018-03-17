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| | Белорусскую туристку в Литве подвергли насильно эндоскопии и унизительному досмотру

Белорусскую туристку в Литве подвергли насильно эндоскопии и унизительному досмотру

Сегодня, 18:16
Гражданка Белоруссии Ника Кошар была подвергнута унизительному досмотру в аэропорту Вильнюса и ее насильно заставили делать болезненную эндоскопию. Об этом женщина подробно рассказала на своей страничке в Facebook.

Белорусскую туристку в Литве подвергли насильно эндоскопии и унизительному досмотру

 

Кошар летела из Перу с пересадкой в Амстердаме, чтобы по прилету следующим рейсом в Вильнюс отправиться домой на автобусе. У трапа самолета ее встретили литовские таможенники, забрали чемодан на предмет поиска наркотиков, затем повели в досмотровую комнату, где раздели догола и полностью обыскали.

Однако мучения женщины на этом не закончились. Ее повезли в клинику, где насильно заставили сделать процедуру эндоскопии. Шланг диаметром в сантиметр с камерой ей засунули в пищевод, предварительно не обезболив ледокаином. Когда у женщины начались рвотные рефлексы, доктор ее успокоил тем, что еще не все закончилось. Наркотики могут находиться во влагалище и прямой кишке, которые тоже необходимо проверить.

До механического вмешательства не дошло, однако Нику Кошар отправили на МРТ. После эндоскопии, рентгена и МРТ ее отпустили. На таможне с туристкой вежливо попрощались и пригласили еще раз посетить Литву.

Прибыв в Минск, женщина пошла в милицию и написала заявление. Белорусский МИД потребовал объяснений от литовских властей. Последние ответили, что на данный момент проводится служебное расследование, по окончанию которого будут сделаны выводы и заявление.
Сергей Денисов
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