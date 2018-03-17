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| | В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд

В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд

Сегодня, 17:34
Дом 85-летнего жителя села Курашим, расположенного в Пермской области, покрылся льдом. Это произошло из-за прорыва трубы, идущей возле дома. Власти отказались помогать одинокому пенсионеру. 

 

В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд

 

Из-за прорыва трубы, которая идет из ближайшего пруда, дом пожилого мужчины превратился в ледяной каток. Сначала его затопило, а уже после, из-за холода, пол оказался под толстым слоем льда толщиной в 25 сантиметров. У пенсионера нет возможности передвинуть мебель или закрыть некоторые двери в доме. Помимо этого, от потока воды и льда пострадали запасы еды, хранящиеся в погребе, а также пчелиные ульи. Мужчина обращался за помощью к властям, однако они отказались помогать ему в уборке льда из дома.

Стоит отметить, что инициативные жители Перми решили собраться и помочь пенсионеру. Сергей Белов поделился своей идеей в группе «Мой город – Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что с радостью поможет в сложившейся ситуации и поможет избавить дом от льда. Подписчики группы поддержали предложение Сергея, попросив уточнить, где будет происходить сбор всех желающих. Те, кто не может помочь по тем или иным причинам предложили скинуть денег, чтобы помочь пенсионеру с едой.
Павел Селивёрстов
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