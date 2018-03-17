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| | В результате крушения лодки у берегов Греции погибли 14 человек

В результате крушения лодки у берегов Греции погибли 14 человек

Сегодня, 17:22
Деревянная лодка с мигрантами и беженцами потерпела крушение, перевернувшись и затонув в Эгейском море в Греции. Происшествие случилось сегодня утром, 17 марта, в непосредственной близости от острова Агатониси.

В результате крушения лодки у берегов Греции погибли 14 человек

 

Согласно данным, предоставленным местным телевидением, на момент случившегося в шлюпке пребывали 21 человек, в том числе женщины и дети, которые пытались нелегальным путем добраться из Турции в Грецию. Они являлись беженцами, которые не получили легального разрешения на въезд в страну.

На данный момент спасателям удалось обнаружить тела 14 погибших, которых прибило к берегу, при этом еще две женщины и мужчина смогли самостоятельно добраться до берега. Поисковая операция продолжается до сих пор, однако никакие сведения о других пропавших пока не поступали.
Пойда Анна
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