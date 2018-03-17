Скотланд-Ярд: На расследование дела Скрипаля могут уйти месяцы

Официальные представители Скотланд-Ярда заявили о том, что в данный момент следователи затрудняются назвать точное время, которое понадобится для полного раскрытия дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Александр Вест

Источники в британской полиции рассказали о том, что следователям приходится работать с более чем 760 вещественными доказательствами, а также примерно четырьмя тысячами видеозаписей, изъятых с камер наружного и внутреннего видеонаблюдения. По словам правоохранителей, огромное количество различных аспектов, в том числе и немалое число вещдоков, затрудняют процесс расследования, хотя следователям и удаётся добиться хорошего прогресса в деле Скрипаля уже сейчас.Представители британской полиции уже опросили около 400 свидетелей, давших свои показания, а в ближайшие дни допросные мероприятия продолжатся с ещё несколькими сотнями людей, они могут иметь ценные сведения об инциденте, в котором был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с его дочерью Юлей.