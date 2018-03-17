«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad Учёные: Кофе влияет на метаболизм человека Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны
| | Скотланд-Ярд: На расследование дела Скрипаля могут уйти месяцы

Скотланд-Ярд: На расследование дела Скрипаля могут уйти месяцы

Сегодня, 16:05
Официальные представители Скотланд-Ярда заявили о том, что в данный момент следователи затрудняются назвать точное время, которое понадобится для полного раскрытия дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Скотланд-Ярд: На расследование дела Скрипаля могут уйти месяцы

 

Источники в британской полиции рассказали о том, что следователям приходится работать с более чем 760 вещественными доказательствами, а также примерно четырьмя тысячами видеозаписей, изъятых с камер наружного и внутреннего видеонаблюдения. По словам правоохранителей, огромное количество различных аспектов, в том числе и немалое число вещдоков, затрудняют процесс расследования, хотя следователям и удаётся добиться хорошего прогресса в деле Скрипаля уже сейчас.

Представители британской полиции уже опросили около 400 свидетелей, давших свои показания, а в ближайшие дни допросные мероприятия продолжатся с ещё несколькими сотнями людей, они могут иметь ценные сведения об инциденте, в котором был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с его дочерью Юлей.
Александр Вест
Новости по теме
Климкин будет содействовать Британии в расследовании отравления Скрипаля
Климкин будет содействовать Британии в расследовании отравления Скрипаля

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин пообещал содействовать британской стороне в расследовании дела Скрипаля, в котором бывшего полковника ГРУ, а

Мужчина напал на полицейского, прорываясь в здание, у которого нашли Скрипаля
Мужчина напал на полицейского, прорываясь в здание, у которого нашли Скрипаля

В Солсбери задержали 30-летнего британца Джейми Найта. Мужчина напал на полицейского и пытался проникнуть в здание, у которого обнаружили экс-полковника ГРУ

Посольство России: Дело Скрипаля могут засекретить
Посольство России: Дело Скрипаля могут засекретить

Дело о расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля могут вскоре засекретить. Так считают в посольстве России в Англии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости