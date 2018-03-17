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| | Количество жертв крушения самолета на Филиппинах возросло до десяти

Количество жертв крушения самолета на Филиппинах возросло до десяти

Сегодня, 14:50
Во время падения легкомоторного самолета Piper PA-23 Apache в Филиппинах погибли десять человек. Воздушное судно обрушилось на жилой дом. Первоначально СМИ сообщали до шести жертвах крушения.

Количество жертв крушения самолета на Филиппинах возросло до десяти

 

Легкомоторный лайнер упал на дом, на борту самолета находились пять пассажиров и пилот. Еще пострадали местные жители, среди жертв крушения трое детей. Самолет принадлежал перевозчику Lite Air Express. Все рейсы данной компании отложили до принятия решения экспертной комиссии.

Специалисты собираются выявить причины случившегося. Руководители перевозчика уверяют общественность в том, что они заинтересованы в определении истинных причин трагедии не меньше родственников погибших и полицейских. Представители организации Lite Air Express готовы сотрудничать с работниками правоохранительных органов и предоставлять всю информацию относительно Piper PA-23 Apache.
Домбровский Сергей
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