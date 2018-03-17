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| | Снегопад не помешал логистике в Самарской области

Снегопад не помешал логистике в Самарской области

Сегодня, 16:06

Сложные дорожные условия не стали преградой дляводителей большегрузов, которые быстро преодолели небольшие ДТП на трассе М-5 «Урал».

Сразу несколько грузовиков успешно справились с непогодой, несмотря на сильнейший снегопад, гололед и ветер. На трассе М-5 «Урал» в районе поворота на Октябрьск фура Volvo выехала с заледеневшей трассы. Однако водитель довольно быстро справился с этой проблемой и продолжил свой маршрут.

Снегопад не помешал логистике в Самарской области

Оперативно вышел из непростой ситуации и водитель большегруза группы компаний «Деловые Линии». Тягач занесло на участке между Октябрьском и Мироново, однако на место инцидента быстро выехали специалисты внутренней службы контроля грузоперевозчика и дорожных служб. Спустя немного времен – фура снова была на трассе.

 

В «Деловых Линиях» отметили, что специалисты оператора отслеживают все инциденты в режиме онлайн, а внутренние службы – предпринимают все меры, чтобы защитить груз.

 

 



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