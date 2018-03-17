Снегопад не помешал логистике в Самарской области

Сложные дорожные условия не стали преградой дляводителей большегрузов, которые быстро преодолели небольшие ДТП на трассе М-5 «Урал».
Сразу несколько грузовиков успешно справились с непогодой, несмотря на сильнейший снегопад, гололед и ветер. На трассе М-5 «Урал» в районе поворота на Октябрьск фура Volvo выехала с заледеневшей трассы. Однако водитель довольно быстро справился с этой проблемой и продолжил свой маршрут.
В «Деловых Линиях» отметили, что специалисты оператора отслеживают все инциденты в режиме онлайн, а внутренние службы – предпринимают все меры, чтобы защитить груз.