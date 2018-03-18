В Тамбовской области школьника убило током в трансформаторной будке

В Тамбовской области подростки развлекались тем, что прыгали с крыши гаража в снежные сугробы. Однако один из ребят выбрал для своего прыжка вместо гаража трансформаторную будку и поплатился за это.

Дарья Светозарова

Трагический инцидент произошел 16 марта в Инжавинском райне. Школьники устроили себе аттракцион в виде прыжков с крыши гаражей, которые располагались в непосредственной близости от кирпичного строения трансформаторной подстанции. 13-летний подросток не стал прыгать с гаража, а осмелился подойти к токопроводимым частям кровли подстанции на слишком близкое расстояние и получил смертельный удар током.Сотрудники СК уже провели опрос очевидцев происшествия и осмотрели место, где случилась гибель ребенка. Допрошены были также и сотрудники энерогоснабжающего предприятия. На данный момент правоохранители проводят другие необходимые процессуальные действия, чтобы выяснить полную картину трагедии.