Благодаря водителю, который вез группу "Пикник", музыкантам удалось выжить

Группа «Пикник» попала в серьезную аварию. Бас-гитарист Марат Корчемный рассказал, что произошло в день ДТП.

ДТП случилось во Владимирской области. Весь экипаж в составе группы «Пикник», который состоял из 7 человек, получил различные травмы. Марат Корчемный считает, что ДТП было похоже на сцену голливудского боевика.Отметим, что вся группа «Пикник» благодарна своему водителю. Если бы не он, то неизвестно чем бы все закончилось. Благодаря профессионализму мужчины, который сидел за рулем, все остались живы.Барабанщика коллектива Леонида Кирноса доставили с переломом позвоночника. Директор группы Владимир Сафронов и солист «Пикника» Эдмунд Шклярский получили черепно-мозговые травмы. Шклярский в придачу получил еще закрытый перелом тазовых костей, а Сафронов – ушибленную грудную клетку. Клавишник Станислав Шклярских и собственно сам Марат Корчемный отделались незначительными ушибами.ДТП произошло на 50–ом километре автомобильной дороге общего пользования Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума. В аварии столкнулись 3 авто. Причиной инцидента послужило столкновение микроавтобуса «Пикника» с легковушкой, которая летела им навстречу. Навстречу выехал кроссовер. Известно, что после ДТП у него сработали подушки безопасности. Микроавтобус после столкновения попал в кювет.