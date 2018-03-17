Благодаря водителю, который вез группу "Пикник", музыкантам удалось выжить

ДТП случилось во Владимирской области. Весь экипаж в составе группы «Пикник», который состоял из 7 человек, получил различные травмы. Марат Корчемный считает, что ДТП было похоже на сцену голливудского боевика.
Отметим, что вся группа «Пикник» благодарна своему водителю. Если бы не он, то неизвестно чем бы все закончилось. Благодаря профессионализму мужчины, который сидел за рулем, все остались живы.
ДТП произошло на 50–ом километре автомобильной дороге общего пользования Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума. В аварии столкнулись 3 авто. Причиной инцидента послужило столкновение микроавтобуса «Пикника» с легковушкой, которая летела им навстречу. Навстречу выехал кроссовер. Известно, что после ДТП у него сработали подушки безопасности. Микроавтобус после столкновения попал в кювет.