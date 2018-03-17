В Финском заливе были спасены жертвы провала под лёд на снегоходах

Двое мужчин решили испытать лёд на снегоходах у Кронштадта, но он их не выдержал. Пострадавших удалось спасти.

Дарья Дмитриева

В Финском заливе лёд уже довольно хрупкий, но петербургских любителей экстрима не остановить. Двое мужчин 17 марта решили покататься на снегоходах. Лёд не выдержал такой вес, и транспортное средство вместе с пассажирами начало погружаться в холодную воду проталины.Происшествие было в более чем пяти километрах от берега острова Котлин. Но всё закончилось, к счастью, хорошо, и спасателям удалось вытащить пострадавших из ледяной воды до их переохлаждения. Они обошлись даже без медицинской помощи.С 15 марта было сообщено о том, что выход на лёд петербургских водоёмов будет запрещён. За непослушание, жители северной столицы будут привлечены к административной ответственности.