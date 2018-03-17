На Украине 19 населенных пунктов обесточено из-за обильного снегопада

В Волынской области обильный снегопад обесточил 19 населенных пунктов. Информация об этом появилась на сайте МЧС Украины.

Сергей Денисов

Северо-запад Украины посетил Средиземноморский циклон. Непогода в виде обильного снегопада накрыла весь северо-запад страны и захватила часть центральных областей. Городские власти украинской столицы приостановили движение грузового автотранспорта, на подъеде к Киеву скопилось множество фур, которые многиклоиетровыми очередями выстроились по обочинам трасс.Гидрометцентр Украины не подбадривает своими прогнозами. Люди склонны доверять народным приметам. Традиционно, с 14 марта по 20 марта (конец зимы по старому календарю) погода на Украине преподносит последние сюрпризы от уходящей зимы.