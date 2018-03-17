В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль

Столичные сотрудники МЧС сообщили об успешной ликвидации возгорания, произошедшего в автомобиле. Спасатели отметили, что машина загорелась прямо в тоннеле, расположенном в северо-западной части Москвы.

Александр Вест

Официальные представители Главного управления МЧС по Москве рассказали о том, что в дорожном тоннеле, расположенном на проспекте Маршала Жукова, произошло возгорание легкового транспортного средства. По словам спасателей, площадь возгорания не превысила один квадратный метр, а пострадавших в данном происшествии выявлено не было. Прибывшие на место инцидента представители столичного МЧС сумели локализовать и ликвидировать возгорание в краткие сроки.В связи с возможной опасностью для здоровья других водителей все люди были оперативно эвакуированы из тоннеля во избежание отравления угарным газом и других последствий возникшего пожара. Из-за произошедшего инцидента в тоннеле образовалась пробка величиной в три километра.