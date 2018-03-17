Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео

В Воронеже молодые люди стали очевидцами того, как на Машмете, сидевшая за рулем женщина ударила две машины и бросилась в бега. Свидетели не растерялись и организовали погоню за пьяной автомобилисткой, снимая все действие на видео. Ролик длится меньше минуты, но смотрится динамично, как в профессиональном кино.

С июля прошлого года Государственная Дума Российской Федерации усилила правовую санкцию за вождение дорожно-транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Сергей Денисов

Молодые люди догнали пьяную барышню и вызвали полицию, которая поблагодарила сознательных горожан. Полицейские провели протокольные действия, взяли пробу Раппопорта, но о том, сколько промилле алкоголя в крови пьяной автомобилистки, не сообщили прибывшим на место происшествия журналистам.