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| | Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео

Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео

Сегодня, 11:43
В Воронеже молодые люди стали очевидцами того, как на Машмете, сидевшая за рулем женщина ударила две машины и бросилась в бега. Свидетели не растерялись и организовали погоню за пьяной автомобилисткой, снимая все действие на видео. Ролик длится меньше минуты, но смотрится динамично, как в профессиональном кино.

Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео

 

Молодые люди догнали пьяную барышню и вызвали полицию, которая поблагодарила сознательных горожан. Полицейские провели протокольные действия, взяли пробу Раппопорта, но о том, сколько промилле алкоголя в крови пьяной автомобилистки, не сообщили прибывшим на место происшествия журналистам.

 
С июля прошлого года Государственная Дума Российской Федерации усилила правовую санкцию за вождение дорожно-транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Сергей Денисов
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