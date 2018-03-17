Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео

Молодые люди догнали пьяную барышню и вызвали полицию, которая поблагодарила сознательных горожан. Полицейские провели протокольные действия, взяли пробу Раппопорта, но о том, сколько промилле алкоголя в крови пьяной автомобилистки, не сообщили прибывшим на место происшествия журналистам.
Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видеоСегодня, 11:43
В американском штате Флорида суд приговорил женщину к 24 годам тюрьмы за то, что, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, она стала виновницей аварии, в которой
Дети выпрыгнули на ходу из машины пьяной женщины в США. На этот отчаянный поступок их толкнула угроза жизни и здоровью, которую несло опасное вождение автоледи.
Представители ГИБДД УМВД Приморского края сообщили, что в Партизанском районе 23 мая произошла авария, жертвой которой оказался 28-летний мужчина. Трагедия