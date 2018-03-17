После падения самолета на Филиппинах погибли семь человек

17 марта на Филиппинах произошло падение легковесного самолета Piper PA-23 Apache, принадлежащего компании-перевозчику Lite Air Express. В результате инцидента погибли все люди, находящиеся на борту: шесть пассажиров и пилот.

Домбровский Сергей

Информацию о происшествии распространяют СМИ Филиппин. Лайнер перемещался по маршруту Пларидел – Лаог. Причину случившегося не называют. Трагедия произошла в провинции Булакан. Представители компании-перевозчика намерены провести проверки и выяснить все обстоятельства крушения. Сотрудники организации Lite Air Express ожидают результатов исследования, поскольку от этого зависят и их жизни.12 марта в главном городе Непала Катманду разбился воздушный корабль авиаперевозчика US-Banga. В результате происшествия умерли 49 человек.