«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

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Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | После падения самолета на Филиппинах погибли семь человек

После падения самолета на Филиппинах погибли семь человек

Сегодня, 11:27
17 марта на Филиппинах произошло падение легковесного самолета Piper PA-23 Apache, принадлежащего компании-перевозчику Lite Air Express. В результате инцидента погибли все люди, находящиеся на борту: шесть пассажиров и пилот.

После падения самолета на Филиппинах погибли семь человек

 

Информацию о происшествии распространяют СМИ Филиппин. Лайнер перемещался по маршруту Пларидел – Лаог. Причину случившегося не называют. Трагедия произошла в провинции Булакан. Представители компании-перевозчика намерены провести проверки и выяснить все обстоятельства крушения. Сотрудники организации Lite Air Express ожидают результатов исследования, поскольку от этого зависят и их жизни.

12 марта в главном городе Непала Катманду разбился воздушный корабль авиаперевозчика US-Banga. В результате происшествия умерли 49 человек.
Домбровский Сергей
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