В Ростове буйный псих бросался с ножом на виртуального врага

17 марта утром в Ростове психически неуравновешенный молодой человек бросался с ножом на воображаемого противника. Его упражнения продолжались более 15 минут, затем парень устал и сел на трамвайные линии, полностью заблокировав движение в час утренней рабочей перевозки.

Сергей Денисов

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отобрали у парня холодное оружие и возобновили движение электротранспорта. Это уже не первый случай в Ростове, когда психически ненормальные граждане устраивают перфоманс на центральных улицах города. Несколько месяцев назад две пожилые женщины стали пикетом у дверей крупного супермаркета с плакатами, призывающими реабилитировать расстрелянную семью Чаушеску. Бабушки не были гражданками Румынии и никогда не посещали эту страну.