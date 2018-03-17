В Ростове буйный псих бросался с ножом на виртуального врага

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отобрали у парня холодное оружие и возобновили движение электротранспорта. Это уже не первый случай в Ростове, когда психически ненормальные граждане устраивают перфоманс на центральных улицах города. Несколько месяцев назад две пожилые женщины стали пикетом у дверей крупного супермаркета с плакатами, призывающими реабилитировать расстрелянную семью Чаушеску. Бабушки не были гражданками Румынии и никогда не посещали эту страну.
В Ростове буйный псих бросался с ножом на виртуального врагаСегодня, 10:45
В Ростове-на-Дону около продуктового магазина в ходе конфликта двух мужчин один ударил другого ножом в грудь.
В Санкт-Петербурге сегодня пьяный мужчина угрожал своим соседям гранатой и ножом. Неприятный инцидент произошел в Невском районе города.
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, который убил правоохранителя. Предположительно, им был несдержанный клиент транссексуала из