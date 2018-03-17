«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | В Ростове буйный псих бросался с ножом на виртуального врага

В Ростове буйный псих бросался с ножом на виртуального врага

Сегодня, 10:45
17 марта утром в Ростове психически неуравновешенный молодой человек бросался с ножом на воображаемого противника. Его упражнения продолжались более 15 минут, затем парень устал и сел на трамвайные линии, полностью заблокировав движение в час утренней рабочей перевозки.

В Ростове буйный псих бросался с ножом на виртуального врага

 

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отобрали у парня холодное оружие и возобновили движение электротранспорта. Это уже не первый случай в Ростове, когда психически ненормальные граждане устраивают перфоманс на центральных улицах города. Несколько месяцев назад две пожилые женщины стали пикетом у дверей крупного супермаркета с плакатами, призывающими реабилитировать расстрелянную семью Чаушеску. Бабушки не были гражданками Румынии и никогда не посещали эту страну.
Сергей Денисов
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