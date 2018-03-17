На сотрудника WWF напала тигрица в Приморском крае

В Приморье тигрица, проходящая процедуру реабилитации, напала на Павла Фоменко, который в качестве представителя Всемирного фонда дикой природы (WWF) собирался провести вакцинацию дикого животного.

Александр Вест

Официальные представители Амурского филиала WWF в России сообщили о том, что сотрудник организации по имени Павел Фоменко подвергся нападению тигрицы. Согласно обнародованным данным, дикое животное напало на сотрудника WWF в тот момент, когда Павел находился на запретной территории. В лице мужчины тигрица увидела опасность для своих маленьких тигрят и кинулась защищать своё потомство. Несмотря на незначительное время контакта с диким зверем, тигрица всё же успела нанести Павлу Фоменко некоторые физические повреждения.Сам сотрудник вышеупомянутой организации признал, что допустил оплошность, зайдя на запретную территорию. Также Павел заметил, что поведение хищника было весьма естественным. В данный момент пострадавшего мужчину обследуют в клинике медицинские специалисты.