«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Двоюродного брата Фарфана подозревают в мошенничестве

Двоюродного брата Фарфана подозревают в мошенничестве

Сегодня, 10:15
Брата Фарфана подозревают в попытке мошенничества. Родственнику футболиста грозит заключение в тюрьме.

Двоюродного брата Фарфана подозревают в мошенничестве

 

Известно, что мужчину задержали на территории Южной Америки в Перу. Правоохранительные органы считают, что родственник нападающего ФК "Локомотив" обманул местного бизнесмена на кругленькую сумму.

Как сообщают американские источники, двоюродный брат нападающего Сезар Тавара Гуадалупе был задержан из-за того, что якобы совершил махинацию на сумму 30 тысяч долларов.

Брат Джефферсона Фарфана занимается организацией концертов различных музыкальных артистов. Вершители правосудия сообщили, что скорее всего ему грозит место за решеткой.
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