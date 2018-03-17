Двоюродного брата Фарфана подозревают в мошенничестве

Брата Фарфана подозревают в попытке мошенничества. Родственнику футболиста грозит заключение в тюрьме.

Известно, что мужчину задержали на территории Южной Америки в Перу. Правоохранительные органы считают, что родственник нападающего ФК "Локомотив" обманул местного бизнесмена на кругленькую сумму.Как сообщают американские источники, двоюродный брат нападающего Сезар Тавара Гуадалупе был задержан из-за того, что якобы совершил махинацию на сумму 30 тысяч долларов.Брат Джефферсона Фарфана занимается организацией концертов различных музыкальных артистов. Вершители правосудия сообщили, что скорее всего ему грозит место за решеткой.