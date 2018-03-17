Охранник ТЦ похитил в Домодедово резиновый член

Известно, что кражу зафиксировали на камеру видеонаблюдения. На видео четно просматривается момент, когда мужчина в форме охранника опускается в магазин интимных товаров по приставочной лестнице. Позже охранник приблизился к прилавку, взял необходимую вещь и удалился из глаз вон. Этим предметом оказался резиновый член.
Охранник ТЦ похитил в Домодедово резиновый членСегодня, 08:56
27 сентября МВД по Московской области доложило об инциденте в Домодедово. Охранник местного супермаркета до смерти избил посетителя.
В аэропорту Домодедово в Москве один из охранников украл у пассажира новый YotaPhone2. Уличить молодого сотрудника в хищении удалось благодаря снятым с
ФСБ России задержала в аэропорту "Домодедово" (г. Москва) представителя "Демократического альянса" Максима Черкасенко. Об этом в соцсети facebook заявил