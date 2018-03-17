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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Охранник ТЦ похитил в Домодедово резиновый член

Охранник ТЦ похитил в Домодедово резиновый член

Сегодня, 08:56
В аэропорту Домодедово случился необычный инцидент. Охранник ТЦ ворвался в секс-шоп и присвоил резиновый член.

Охранник ТЦ похитил в Домодедово резиновый член

 

Известно, что кражу зафиксировали на камеру видеонаблюдения. На видео четно просматривается момент, когда мужчина в форме охранника опускается в магазин интимных товаров по приставочной лестнице. Позже охранник приблизился к прилавку, взял необходимую вещь и удалился из глаз вон. Этим предметом оказался резиновый член.
Воришка был задержан правоохранительными органами. На данный момент вершители порядка думают о том, какую меру наказания должен получить злоумышленник.
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