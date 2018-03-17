Охранник ТЦ похитил в Домодедово резиновый член

В аэропорту Домодедово случился необычный инцидент. Охранник ТЦ ворвался в секс-шоп и присвоил резиновый член.

Известно, что кражу зафиксировали на камеру видеонаблюдения. На видео четно просматривается момент, когда мужчина в форме охранника опускается в магазин интимных товаров по приставочной лестнице. Позже охранник приблизился к прилавку, взял необходимую вещь и удалился из глаз вон. Этим предметом оказался резиновый член.Воришка был задержан правоохранительными органами. На данный момент вершители порядка думают о том, какую меру наказания должен получить злоумышленник.