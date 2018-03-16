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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | В Москве мужчине прилетела труба

В Москве мужчине прилетела труба

Сегодня, 20:08
В столице России труба свалилась на голову прохожему мужчине. Нанесённый удар оставил его без сознания.

В Москве мужчине прилетела труба

 

На улице Большой Никитской случилось чрезвычайное происшествие, в ходе которого на голову прохожего мужчины с крыши дома обрушилась труба. Предмет постройки рассёк голову и спровоцировал сильное кровотечение.

Пострадавшему очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в бессознательном состоянии в больницу. Обстоятельства и причины падения куска трубы с крыши здания выясняются. О состоянии потерпевшего больше ничего не известно.

Ранее в Москве был подобный случай, где труба упала на КамАЗ и лишила жизни водителя.
Дарья Дмитриева
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