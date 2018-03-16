В Москве мужчине прилетела труба

В столице России труба свалилась на голову прохожему мужчине. Нанесённый удар оставил его без сознания.

Дарья Дмитриева

На улице Большой Никитской случилось чрезвычайное происшествие, в ходе которого на голову прохожего мужчины с крыши дома обрушилась труба. Предмет постройки рассёк голову и спровоцировал сильное кровотечение.Пострадавшему очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в бессознательном состоянии в больницу. Обстоятельства и причины падения куска трубы с крыши здания выясняются. О состоянии потерпевшего больше ничего не известно.Ранее в Москве был подобный случай, где труба упала на КамАЗ и лишила жизни водителя.