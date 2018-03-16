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| | В Уганде умерла выпавшая из лайнера Emitates стюардесса

В Уганде умерла выпавшая из лайнера Emitates стюардесса

Сегодня, 18:55
В Уганде лайнер Emirates готовился к взлету, но неожиданно открылся аварийный выход, в который угодила стюардесса. Женщина выпала из самолета и получила несовместимые с жизнью травмы. Информацию о случившемся распространяют африканские СМИ.

В Уганде умерла выпавшая из лайнера Emitates стюардесса

 

Даму госпитализировали, когда пострадавшую доставили в клинику, она находилась в бессознательном состоянии. Несмотря на все попытки врачей спасти стюардессу воздушного судна Emirates, медики не смогли ей помочь, работница компании-перевозчика скончалась. Сейчас ведется расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

Полицейские обещают разобраться в причинах инцидента. Правоохранители намерены выяснить, почему неожиданно открылся аварийный люк. Официальных заявлений по этому поводу не поступало. Представители компании-перевозчика готовы сотрудничать с полицейскими и отвечать на самые каверзные вопросы. На данный момент проводится проверка технического состояния самолета.
Домбровский Сергей
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