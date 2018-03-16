В Испанском цирке тигров и львов морили голодом

Зоозащитники обнаружили в испанском цирке умирающих от голода тигров и львов. Британское издание Daily Mail сообщает, что дикие кошки буквально шатались от истощения, а на их телах были гематомы и язвы.

Дарья Светозарова

Один из хищников начал демонстрировать признаки безумия и отгрыз кисточку хвоста в попытке совладать со стрессом. Звери являлись частью развлекательного шоу в цирке «Франсия». Также он известен под названием «Париж», а работает он в городе Мурсия в Испании. Борцам за права животных удалось спасти изможденных больших кошек от неволи и переправить их в спасательный центр. Сообщается, что сейчас звери выздоравливают.Голодают не только заграничные цирковые артисты. Недавно сотрудники российского цирка не изыскали средств на прокорм артистов-медведей и бросили животных на произвол судьбы в Самаре.