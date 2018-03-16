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| | Под Владимиром воспитатели забыли малыша на морозе

Под Владимиром воспитатели забыли малыша на морозе

Сегодня, 17:29
Обычная прогулка детей на свежем воздухе чуть не обернулась трагедией. В одном из детских садов Владимирской области воспитатели забыли ребенка на улице в 15-градусный мороз. По словам сотрудников учреждения, они попросту не обратили на это внимания.

Под Владимиром воспитатели забыли малыша на морозе

 

Мальчик провел на улице больше двадцати минут, пытаясь достучаться до людей внутри теплого помещения. Спасти его удалось лишь благодаря внимательным жителям соседнего дома, которые обратили внимание на одинокого ребенка. По словам матери ребенка, воспитатели не виноваты в случившемся и считает, что последние должны быть оправданы. Также мать малыша заявила, что она не держит зла на сотрудников детского садика №29.

Следственный комитет Владимирской областной прокуратуры возбудил уголовное дело по факту недобросовестного исполнения должностных обязательств сотрудников дошкольного учреждения.
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