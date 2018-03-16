Машину Алексея Панина собираются изъять из-за долгов

Скандально известный российский актёр Алексей Панин вновь оказался в центре общественного внимания. В этот раз из-за долгов его личный автомобиль марки BMW снова был объявлен в розыск.

Сотрудники Главного управления ГИБДД обнародовали информацию о том, что личное транспортное средство Алексея Панина ввиду неуплаты долговых обязательств с 16 марта нынешнего года объявляется в розыск. Все столичные представители ДПС получили распоряжение, относительно которого они обязаны в краткие сроки остановить и изъять машину Алексея Панина. Автомобиль марки BMW судебные приставы намерены продать на торгах, так как российский актёр задолжал немалую сумму денежных средств, не желая погашать свою задолженность.

Александр Вест

Заметим, в долговые обязательства Алексея Панина помимо различных штрафов входят также и алименты, от выплаты которых уклоняется актёр. Общая сумма долга Панина превышает один миллион рублей. Отслеживание движения Алексея сотрудники ДПС планируют проводить с помощью камер наружного наблюдения, установленных на проезжих частях.