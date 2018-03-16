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| | Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП по дороге в Рязань

Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП по дороге в Рязань

Сегодня, 15:02
Музыканты популярной группы «Пикник» не попали на заявленный концерт в Рязани. По дороге автобус с рокерами попал в аварию и артистов доставили в местную больницу. Информацию об инциденте сообщили очевидцы аварии и затем растиражировали СМИ.

Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП по дороге в Рязань

 

ДТП произошло на трассе в пределах зоны ответственности ГИБДД Владимирской области в шестидесяти километрах от областного центра. Подробности аварии пока не известны и о состоянии музыкантов нет никаких сведений.

Рок-группа под руководством Эдмунда Шклярского везла в Рязань премьеру новой программы «Искры и канкан», которую с нетерпением ожидали в провинции. Концерт был отменен и Рязанская филармония объявила о том, что билеты можно сдать в любое время.

Напомним, что группа «Пикник» обрела популярность уже очень давно. Многие любители рок-музыки проводят параллели возрождения жанра со взрывом рока в конце 80-х – начала 90-х годов в Свердловском рок-клубе.
Сергей Денисов
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