При аварии на канатной дороге в Грузии пострадали десять человек

На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария из-за отключения электричества. Часть кресел начали двигаться в противоположном направлении, что привело к столкновениям. Люди стали выпрыгивать вниз на снег.

В результате инцидента восемь человек получили незначительные повреждения. Гражданина Украины и гостя из Швеции доставили в местную клинику в тяжелом состоянии. Проводится проверка, полицейские ищут ответственных лиц. На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело, поскольку обнаружили нарушения при эксплуатации канатной дороги. Администрация должна была продумать различные варианты, дабы обезопасить людей, если произойдет отключение электроэнергии, иначе развлечение грозит превратиться в трагедию, но руководители и технические специалисты не разработали необходимых защитных средств.

Домбровский Сергей

По словам представителей мэрии Гудаури, тяжело раненых перевезут в Тбилиси. В столице уровень развития медицины выше, поэтому пострадавшим там окажут более качественную помощь.