В Неаполе обрушилась стена бывшего монастыря

Здание старого монастыря обрушилось в одном из южных районов Неаполя. Об этом инциденте рассказали журналисты местных телеканалов.

Сергей Денисов

Обрушение произошло утром в пятницу. Под завалами строений оказались четверо рабочих. Троих удалось достать из-под завала, еще один до сих пор находится под камнями. У пострадавших обнаружены легкие телесные повреждения.Спасатели и медики еще работают, а досужие репортеры уже берут интервью у реставраторов и архитекторов. Последние сообщили о том, что подобные обрушения старых монастырских стен, скорее, исключение, чем правило. Именно поэтому строители пренебрегли традиционными мерами безопасности.Дело в том, что связующий между камнями раствор, как правило, замешивался с добавлением куриных яиц и со временем монолит делался только прочнее. При демонтаже старых стен направленным взрывом, приходится увеличивать количество взрывчатого вещества, так как старая стена обретает со временем небывалую прочность. В Неаполе подобное обрушение за всю историю города зафиксировано только второй раз.