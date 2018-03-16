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| | В Неаполе обрушилась стена бывшего монастыря

В Неаполе обрушилась стена бывшего монастыря

Сегодня, 14:26
Здание старого монастыря обрушилось в одном из южных районов Неаполя. Об этом инциденте рассказали журналисты местных телеканалов.

В Неаполе обрушилась стена бывшего монастыря

 

Обрушение произошло утром в пятницу. Под завалами строений оказались четверо рабочих. Троих удалось достать из-под завала, еще один до сих пор находится под камнями. У пострадавших обнаружены легкие телесные повреждения.

Спасатели и медики еще работают, а досужие репортеры уже берут интервью у реставраторов и архитекторов. Последние сообщили о том, что подобные обрушения старых монастырских стен, скорее, исключение, чем правило. Именно поэтому строители пренебрегли традиционными мерами безопасности.

Дело в том, что связующий между камнями раствор, как правило, замешивался с добавлением куриных яиц и со временем монолит делался только прочнее. При демонтаже старых стен направленным взрывом, приходится увеличивать количество взрывчатого вещества, так как старая стена обретает со временем небывалую прочность. В Неаполе подобное обрушение за всю историю города зафиксировано только второй раз.
Сергей Денисов
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